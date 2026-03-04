Тодор Симов: Направихме страхотен мач

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана доволен от представянето на своя тим въпреки поражението с 0:1 от ЦСКА в двубой от Първа лига.

"Направихме страхотен мач, затруднихме максимално ЦСКА. Една груба и фрапантна грешка ни коства точката. Мисля, че равенство нямаше да е незаслужено“, заяви Симов.

Наставникът на врачани подчерта, че отборът му е започнал срещата много добре и е успял да създаде трудности на съперника.