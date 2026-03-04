Тодор Симов: Направихме страхотен мач

Треньорът на Ботев Враца смята, че равенството срещу ЦСКА не би било незаслужено
Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана доволен от представянето на своя тим въпреки поражението с 0:1 от ЦСКА в двубой от Първа лига.
"Направихме страхотен мач, затруднихме максимално ЦСКА. Една груба и фрапантна грешка ни коства точката. Мисля, че равенство нямаше да е незаслужено“, заяви Симов.
Наставникът на врачани подчерта, че отборът му е започнал срещата много добре и е успял да създаде трудности на съперника.
"В атака първите 15 минути тръгнахме много добре, бяхме разучили противника и искахме да се възползваме от техните слабости. Мисля, че в защита се получиха нещата почти перфектно. Един гол ни липсва, за да се отпушим. Играта на отбора е добра“, коментира още Симов.