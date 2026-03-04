БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Симов: Направихме страхотен мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Ботев Враца смята, че равенството срещу ЦСКА не би било незаслужено

първа лига цска ботев враца галерия
Слушай новината

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана доволен от представянето на своя тим въпреки поражението с 0:1 от ЦСКА в двубой от Първа лига.

"Направихме страхотен мач, затруднихме максимално ЦСКА. Една груба и фрапантна грешка ни коства точката. Мисля, че равенство нямаше да е незаслужено“, заяви Симов.

Наставникът на врачани подчерта, че отборът му е започнал срещата много добре и е успял да създаде трудности на съперника.

"В атака първите 15 минути тръгнахме много добре, бяхме разучили противника и искахме да се възползваме от техните слабости. Мисля, че в защита се получиха нещата почти перфектно. Един гол ни липсва, за да се отпушим. Играта на отбора е добра“, коментира още Симов.

Свързани статии:

ЦСКА се върна на победния път с минимален успех над Ботев Враца
ЦСКА се върна на победния път с минимален успех над Ботев Враца
Гол на Леандро Годой донесе трите точки за "червените“ след...
Чете се за: 05:00 мин.
Първа лига: ЦСКА - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #Тодор Симов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български футбол

Легендарният домакин на ЦСКА Бай Добри е в болница
Легендарният домакин на ЦСКА Бай Добри е в болница
Христо Янев: Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа Христо Янев: Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа
Чете се за: 03:10 мин.
ЦСКА 1948 привлече 18-годишно африканско крило ЦСКА 1948 привлече 18-годишно африканско крило
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА се върна на победния път с минимален успех над Ботев Враца ЦСКА се върна на победния път с минимален успех над Ботев Враца
Чете се за: 05:00 мин.
Първа лига: ЦСКА - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Без голове между Черно море и Арда във Варна Без голове между Черно море и Арда във Варна
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ