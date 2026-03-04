ЦСКА 1948 привлече 18-годишно африканско крило

ЦСКА 1948 представи новото си попълнение - Давид Ака.

18-годишният футболист е родом от Кот д’Ивоар и играе като крило. Той е висок 169 сантиметра, а за последно е носил екипа на ФК Моуна.

От клуба посочиха, че младият офанзивен играч ще добави скорост и креативност по десния фланг на атаката.

„Към състава на тима се присъединява 18-годишното крило Давид Ака от Кот д’Ивоар. Младият офанзивен футболист ще добави скорост и креативност по десния фланг на атаката. Пожелаваме му здраве, бърза адаптация и много успехи с червената фланелка!“, написаха от клуба.