БФС защити дузпата за Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО)

Съдийската комисия: Това е нарушение, което не бива да се пропуска в никоя зона на терена

БФС защити дузпата за Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО)
Слушай новината

Съдийската комисия към Българския футболен съюз защити решението за отсъдената дузпа в полза на Левски в края на двубоя срещу Локомотив Пловдив от 25‑ия кръг на Първа лига. Ситуацията беше разгледана в традиционната рубрика "На фокус“, в която се анализират спорни моменти от изминалите срещи.

"Сините“ спечелиха мача на стадион "Георги Аспарухов“ с 1:0 след точно изпълнение на Евертон Бала от бялата точка в 88‑ата минута. Решението на главния съдия Димитър Димитров предизвика сериозни дискусии сред футболната общественост, но според анализа на Съдийската комисия наказателният удар е отсъден правилно.

От БФС обясняват, че в ситуацията Армстронг Око‑Флекс вече е овладял топката дълбоко в наказателното поле и прави залъгващо движение, за да запази предимството си. Защитникът на Локомотив Пловдив Мартин Русков не успява да играе с топката и вместо това влиза в контакт с опорния крак на нападателя на Левски.

"В нито един момент номер 23 не докосва топката. Левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в синьо. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле“, се казва в анализа на Съдийската комисия.

От централата уточняват още, че ситуацията е била внимателно прегледана и от системата ВАР, която е потвърдила правилността на решението на терен. Според комисията, ако съдията не беше отсъдил дузпата в реално време, ВАР е трябвало да се намеси и да препоръча преглед на ситуацията за потенциално пропуснат наказателен удар.

В рубриката "На фокус“ бяха разгледани още няколко спорни момента от изминалия кръг. Един от тях е ситуацията от мача между Ботев Враца и Арда, при която първоначално беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Густаво Каскардо, но след намеса на ВАР решението беше отменено, тъй като Сейни Санянг фаулира защитника и го принуждава да докосне топката.

В същия двубой се стигна и до ситуация за червен картон след грубо нарушение на Димитър Велковски срещу Кристиян Малинов. Първоначално футболистът на Арда получава само жълт картон, но след намеса на ВАР съдията променя решението си и показва директен червен картон.

Комисията коментира и ситуация от мача между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив, при която беше отменено попадение на "жълто‑черните“. Според анализа на съдиите намесата на ВАР в този случай е била неправилна, тъй като става дума за ситуация, която не попада в категорията на „ясна и очевидна грешка“.

Накрая от Съдийската комисия правят и сравнение между две подобни ситуации за дузпа - тази от мача между Левски и Локомотив Пловдив и друга от срещата Ботев Враца - Арда. Според анализа разликата е, че в първия случай нападателят има трайно притежание на топката и е в по‑добра позиция, докато във втория играчът на Ботев Враца Даниел Генов търси контакт, за да си изпроси наказателен удар.

Затова и заключението на Съдийската комисия е, че в ситуацията на стадион „Георги Аспарухов“ решението за дузпа в полза на Левски е правилно.

