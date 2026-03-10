Локо (Пловдив) с остра позиция след загубата от Левски

Пловдивският Локомотив разпространи позиция, в която изрази претенциите си към съдийството на Димитър Димитров в двубоя с Левски, загубен от “черно-белите” с 0:1 след дузпа. От управата на Локо настояват Димитров да не ръководи повече мачове на отбора.

"Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.



ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:



Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?

Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?

И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?



ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!



За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт.



Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:



Спартак – Локомотив – неправомерно изгонване на Тодор Павлов



Локомотив – Лудогорец – несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов



Локомотив – Спартак – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян



Към този списък могат да бъдат добавени и редица други „по-леки“ ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на „черно-белите”.



Бихме искали да обърнем сериозно внимание и на начина, по който се изготвя програмата от страна на Спортно-техническата комисия към БФС, съвместно с Нова Броудкастинг Груп. Вчера Локомотив закри 25-ия кръг на Първа лига, а още в петък открива следващия 26-ти кръг. След гостуването ни на Лудогорец и дългото нощно пътуване от Разград до Пловдив, нашият отбор разполагаше с три дни по-малко за възстановяване и подготовка в сравнение със следващия ни съперник тогава – ЦСКА 1948.



Допълнително недоумение буди фактът, че три поредни срещи на Локомотив са насрочени в делнични дни. Считаме за редно да бъде даден отговор на въпроса това нормална практика ли е и доколко подобно разпределение е справедливо както към клуба, така и към неговите привърженици.



Началните часове също са много “удобни” за нашите фенове – 15:45 и 16:45. В работни дни! Сериозно ли е това, при положение, че Локомотив е един от отборите с най-голяма фенска маса в България? Или има скрит умисъл в тези действия?



ПФК Локомотив Пловдив очаква ясни действия, повече професионализъм и еднакъв стандарт към всички участници в първенството, защото българският футбол има нужда от честна игра, а нашият клуб – от уважение и справедливост на терена", се казва в позицията на клуба.