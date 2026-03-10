Каталин Иту пропуска мача със Септември

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту напусна принудително терена по време на вчерашната среща с Левски в София. Румънецът бе заменен в 20-ата минута от Жулиан Лами.

Каталин Иту е с частично скъсване на заден бедрен мускул, съобщиха от пресслужбата на Локомотив. Днес той пропусна сутрешното занимание на Локомотив, като към този момент е сигурно, че няма да може да вземе участие в предстоящата среща със Септември в петък (13.03) от 16:45.