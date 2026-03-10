БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

Каталин Иту пропуска мача със Септември

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Румънецът е с частично скъсване на заден бедрен мускул.

Каталин Иту
Снимка: lokomotivpd.com
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту напусна принудително терена по време на вчерашната среща с Левски в София. Румънецът бе заменен в 20-ата минута от Жулиан Лами.

Каталин Иту е с частично скъсване на заден бедрен мускул, съобщиха от пресслужбата на Локомотив. Днес той пропусна сутрешното занимание на Локомотив, като към този момент е сигурно, че няма да може да вземе участие в предстоящата среща със Септември в петък (13.03) от 16:45.

