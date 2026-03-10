Акис Вавалис подаде оставка като старши треньор на Монтана

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис е подал оставка след поражението с 0:3 от Лудогорец в мача от 25-ия кръг на Първа лига, научи БТА от източник от клуба.

Гръцкият специалист пое тима след края на есенния дял и води отбора по време на зимната подготовка. Лагерът в Анталия обаче беше съпътстван от сериозни проблеми, след като част от футболистите не успяха да пътуват за Турция. Въпреки това представянето в контролите и показаната игра дадоха надежди, че тимът може да се измъкне от зоната на изпадащите.

Началото на пролетния полусезон обаче се оказа трудно за монтанчани. Поредица от неблагоприятни резултати, индивидуални грешки и тежката програма оставиха отбора на последното 16‑о място в класирането с актив от 16 точки. Монтана изостава на седем точки от Спартак (Варна), който заема позиция над чертата на изпадащите.

Последният мач на Вавалис начело на тима беше срещу шампиона Лудогорец. Срещата по програма трябваше да се играе в Монтана, но беше преместена в Разград заради ремонт на тревното покритие на стадион „Огоста“.

Очаква се специалистът да оформи документите си за напускане в следващите часове. Неговият наследник ще бъде четвъртият старши треньор на Монтана през настоящия сезон. Кампанията започна с Танчо Калпаков, след което начело застана Анатоли Нанков, а през зимата постът беше поет от Акис Вавалис.