Хулио Веласкес: Четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига

Старши треньорът на Левски София Хулио Веласкес заяви, че според него четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига. Испанският специалист говори на пресконференция на стадион "Георги Аспарухов“ преди двубоя срещу Локомотив Пловдив.

"Отборът е добре, събран. Не във всички мачове с Лудогорец показахме еднакво лице. В някои от трите мача показахме зрялост, но в нито един от мачовете не ни надиграха. В положителна позиция сме. Знаете откога отборът не е бил в това положение. Всичко това се дължи на добрата работа на момчетата. Винаги гледаме обективно на цялостното класиране. Класирането показва, че това – Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА – са четирите отбора горе в таблицата. Логиката говори, че битката за титлата ще е между тези четири отбора“, коментира Веласкес.

Той допълни, че поражението на пловдивчани в последния кръг няма да повлияе на настройката на неговия тим за предстоящата среща.

"Загубата на Локомотив в последния кръг нито е позитивна, нито негативна за нас – това е различен мач. Те преди това направиха равен с Лудогорец, кое е истинското им лице? Излизаме с отговорност и уважение, анализирайки силните и слабите страни на противника, за да проведем мача по начина, по който ни устройва“, каза още наставникът.

Испанецът коментира и ситуацията в атака на „сините“ след контузията на Мустафа Сангаре.

"Ситуацията е много проста. Наблюдаваме футболист, защото е ясно, че с контузията на Сангаре, както и със ситуацията с Фабиен, опциите в атака намаляват. Ситуацията със свободните агенти в момента е доста сложна. Клубът наблюдава възможности – може да се присъедини нов играч, но е възможно и това да не се случи“, добави Веласкес.

Той подчерта и напредъка на отбора в мачовете срещу Лудогорец.