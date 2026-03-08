БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Хулио Веласкес: Четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига

Спорт
Треньорът на Левски заяви, че "сините", Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 са основните претенденти за първото място

хулио веласкес четири отбора решат битката титлата първа лига
Старши треньорът на Левски София Хулио Веласкес заяви, че според него четири отбора ще решат битката за титлата в Първа лига. Испанският специалист говори на пресконференция на стадион "Георги Аспарухов“ преди двубоя срещу Локомотив Пловдив.

"Отборът е добре, събран. Не във всички мачове с Лудогорец показахме еднакво лице. В някои от трите мача показахме зрялост, но в нито един от мачовете не ни надиграха. В положителна позиция сме. Знаете откога отборът не е бил в това положение. Всичко това се дължи на добрата работа на момчетата. Винаги гледаме обективно на цялостното класиране. Класирането показва, че това – Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА – са четирите отбора горе в таблицата. Логиката говори, че битката за титлата ще е между тези четири отбора“, коментира Веласкес.

Той допълни, че поражението на пловдивчани в последния кръг няма да повлияе на настройката на неговия тим за предстоящата среща.

"Загубата на Локомотив в последния кръг нито е позитивна, нито негативна за нас – това е различен мач. Те преди това направиха равен с Лудогорец, кое е истинското им лице? Излизаме с отговорност и уважение, анализирайки силните и слабите страни на противника, за да проведем мача по начина, по който ни устройва“, каза още наставникът.

Испанецът коментира и ситуацията в атака на „сините“ след контузията на Мустафа Сангаре.

"Ситуацията е много проста. Наблюдаваме футболист, защото е ясно, че с контузията на Сангаре, както и със ситуацията с Фабиен, опциите в атака намаляват. Ситуацията със свободните агенти в момента е доста сложна. Клубът наблюдава възможности – може да се присъедини нов играч, но е възможно и това да не се случи“, добави Веласкес.

Той подчерта и напредъка на отбора в мачовете срещу Лудогорец.

"Откакто съм начело на отбора, имаме победи, равенства и загуби срещу Лудогорец. Загубите идват от дребни детайли, но това е първенство с много отбори. Изключително важно е, че Левски е на водеща позиция“, заяви треньорът на столичани.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес

