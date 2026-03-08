Александър Александров: Изиграхме силен мач

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на ЦСКА 1948 съжалява за изпуснатата победа срещу Ботев.

александър александров всеки отбора свърши отлично работата
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров похвали играчите си за показаното срещу Ботев (Пловдив). Срещата между двата отбора завърши без голове – 0:0, като две попадения на „червените“ бяха отменени.

„Създадохме достатъчно положения като брой и за мен изиграхме силен мач. Също така в трети пореден мач записваме „суха мрежа“. Но все пак и Даниел Наумов днес беше перфектен за техния отбор и спаси всичко, което можеше да се спаси“, започна Александров.

Той сподели, че е липсвала пределна концентрация.

„Просто трябваше да са още по-концентрирани моите футболисти в предни позиции и да взимат правилните решения. През второто полувреме натиснахме гостите и създадохме доста положения, но не успяхме да вкараме“, завърши треньорът на ЦСКА 1948.

