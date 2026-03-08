Александър Александров: Изиграхме силен мач

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров похвали играчите си за показаното срещу Ботев (Пловдив). Срещата между двата отбора завърши без голове – 0:0, като две попадения на „червените“ бяха отменени.

„Създадохме достатъчно положения като брой и за мен изиграхме силен мач. Също така в трети пореден мач записваме „суха мрежа“. Но все пак и Даниел Наумов днес беше перфектен за техния отбор и спаси всичко, което можеше да се спаси“, започна Александров.

Той сподели, че е липсвала пределна концентрация.