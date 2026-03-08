Лъчезар Балтанов: Равенството с ЦСКА 1948 е справедливо

Временният треньор на Ботев Пловдив е доволен от себераздаването на възпитаниците си.
Временният треньор на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов смята, че днешната среща с ЦСКА 1948 напълно справедливо е завършила при разен резултат 0:0
Пловдивчани нямат поражение в четири поредни срещи.
„Мога да кажа, че равенството е справедливо. И ние имахме положения, и те, така че хубав мач се получи. И поздравих момчетата в съблекалнята, защото хвърлиха много битка, раздадоха се и оттук нататък се подготвяме за мача у дома с Ботев Враца", започна Балтанов.
Той не се съгласи с твърдението, че идеята е била отборът му да се защитава.
„Не сме се защитавали. Търсихме си нашите шансове, а и моята философия е да не се защитаваме, а напротив – пресирахме високо. В следващия мач искам да видя същата агресия, същата игра и раздаване. Отбелязахме днес гол, който ни отмениха. Но дали е имало фаул или не, няма да коментирам. Искам да призова нашия стадион да се напълни за следващата среща и момчетата да получат подкрепата, която заслужават“, завърши Балтанов.