Лъчезар Балтанов: Равенството с ЦСКА 1948 е справедливо

Временният треньор на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов смята, че днешната среща с ЦСКА 1948 напълно справедливо е завършила при разен резултат 0:0

Пловдивчани нямат поражение в четири поредни срещи.

„Мога да кажа, че равенството е справедливо. И ние имахме положения, и те, така че хубав мач се получи. И поздравих момчетата в съблекалнята, защото хвърлиха много битка, раздадоха се и оттук нататък се подготвяме за мача у дома с Ботев Враца", започна Балтанов.

Той не се съгласи с твърдението, че идеята е била отборът му да се защитава.