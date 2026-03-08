БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лъчезар Балтанов: Равенството с ЦСКА 1948 е справедливо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Временният треньор на Ботев Пловдив е доволен от себераздаването на възпитаниците си.

Лъчезар Балтанов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Временният треньор на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов смята, че днешната среща с ЦСКА 1948 напълно справедливо е завършила при разен резултат 0:0

Пловдивчани нямат поражение в четири поредни срещи.

„Мога да кажа, че равенството е справедливо. И ние имахме положения, и те, така че хубав мач се получи. И поздравих момчетата в съблекалнята, защото хвърлиха много битка, раздадоха се и оттук нататък се подготвяме за мача у дома с Ботев Враца", започна Балтанов.

Той не се съгласи с твърдението, че идеята е била отборът му да се защитава.

„Не сме се защитавали. Търсихме си нашите шансове, а и моята философия е да не се защитаваме, а напротив – пресирахме високо. В следващия мач искам да видя същата агресия, същата игра и раздаване. Отбелязахме днес гол, който ни отмениха. Но дали е имало фаул или не, няма да коментирам. Искам да призова нашия стадион да се напълни за следващата среща и момчетата да получат подкрепата, която заслужават“, завърши Балтанов.

Свързани статии:

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив поделиха точките след нулево равенство
ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив поделиха точките след нулево равенство
Два отменени гола белязаха срещата.
Чете се за: 01:05 мин.
#Лъчезар Балтанов #ЦСКА 1948 #Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иран избира нов лидер до часове?
4
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
5
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Футбол

Александър Александров: Изиграхме силен мач
Александър Александров: Изиграхме силен мач
Виляреал се изравни с Атлетико Мадрид Виляреал се изравни с Атлетико Мадрид
Чете се за: 01:22 мин.
ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив поделиха точките след нулево равенство ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив поделиха точките след нулево равенство
Чете се за: 01:05 мин.
Лече взе ценни три точки срещу Кремонезе в битката за спасение Лече взе ценни три точки срещу Кремонезе в битката за спасение
Чете се за: 02:12 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Пеп Гуардиола ще изтърпи наказание от два мача заради натрупани жълти картони Пеп Гуардиола ще изтърпи наказание от два мача заради натрупани жълти картони
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ