Байерн разкъса Аталанта

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Баварците направиха огромна крачка към четвъртфиналите.

Байерн
Снимка: БГНЕС
Байерн (Мюнхен) на практика уби интригата в сблъсъка с Аталанта от осминафиналите на Шампионската лига още след първия мач. Баварците разгромиха италианския тим с впечатляващото 6:1 като гости в Бергамо и направиха огромна крачка към четвъртфиналите.

Германският гранд започна вихрено и поведе още в 12-ата минута чрез Йосип Станишич. Само десет минути по-късно Майкъл Олисе удвои, а Серж Гнабри направи резултата класически в 25-ата минута. До почивката Байерн продължи да доминира и пропусна още няколко отлични възможности.

След паузата гостите не намалиха темпото. Николас Джаксън покачи на 4:0 след бърза контраатака в 52-ата минута, а малко по-късно Олисе отбеляза второто си попадение в мача за 5:0. Джамал Мусиала оформи истинския разгром с шести гол в 67-ата минута.

Аталанта стигна до почетно попадение едва в добавеното време, когато Марио Пашалич се разписа за крайното 1:6.

След този унищожителен резултат реваншът на „Алианц Арена“ изглежда като чиста формалност. Байерн вече гледа уверено към четвъртфиналите, докато за Аталанта остава единствено шансът да защити честта си в Мюнхен.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен #ФК Аталанта

