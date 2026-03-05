Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че отборът му е загубил мача срещу ЦСКА 1948 още в ранната фаза на срещата, завършила с тежко поражение с 0:5 в двубой от 24‑ия кръг на efbet Лига.

"Загубихме срещата много рано. Не съм доволен от някои решения, които взехме, но това са наши проблеми. Имаше и някои решения на съдиите, но ЦСКА беше по‑силен от нас“, заяви Косич.

Словенският специалист призна, че съперникът е изиграл много силен мач.

"Нямам много голямо обяснение. Това са традиции във футбола, които не могат да се обяснят. Те играха много силно. Не можем да победим този съперник. Имат трима страхотни полузащитници. Направиха всичко перфектно. Ние опитахме, но закъснявахме за топката“, добави наставникът на "черно‑белите“.

Той припомни, че и в първия двубой между двата тима през сезона Локомотив е допуснал тежка загуба.