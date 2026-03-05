Ясен Петров: Няма как да станат чудеса за месец-два

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров имаше забележки към играта на неговите избраници при загубата с 1:3 от Локомотив (София) в мач от 24-ия кръг на Първа лига.

„Много неща се объркаха, което е съвсем нормално предвид многото проблеми, които постоянно имаме. Но ние някак ги решавахме. Днес не стояхме добре. Не влязохме добре в мача. Получихме много рано червен картон. И от там нататък знаете, че е трудно. Така или иначе щеше да се случи. По най-бързия начин трябва да забравим този мач, да си извлечем много бързо поуките, защото в неделя ни чака изключително важен двубой в къщи. И пак трябва да решаваме сложни задачи, защото пак ще имаме отсъстващи хора. Дано да възстановим момчетата по най-бързия начин. Ще влязат и двама, които бяха наказани. Имаме и още контузени, които се надявам да съумеем да ги вдигнем. Това е един мач, който трябва да дадем всичко от себе си, за да излезем като крайни победители“, коментира Петров.

„Така или иначе, днес нищо не вървеше. Далече бяхме от лицето, което искам. Малко по-уверени трябваше да бъдем, с по-голяма самочувствие. Но няма как да станат чудеса за месец-два. А може би и това, че до този момент през пролетта бяхме без загуба може да ни дойде и малко повече. Но всички това са неща, които трябва да коригираме. Както приемахме победите нормално, така трябва да приемаме и загубите. Правим си анализите и продължаваме напред, битките са до края“, добави специалистът.