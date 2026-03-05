Червен картон за Добруджа помогна на Локомотив София за убедителна победа

"Железничарите“ се наложиха с 3:1 у дома, след като гостите останаха с човек по-малко още през първото полувреме
Локомотив София постигна победа с 3:1 над Добруджа в среща от 24‑ия кръг на Първа лига.
Домакините поведоха в резултата в 40‑ата минута, когато точен беше Доминик Янков. Малко по-рано съставът на Добруджа остана с човек по‑малко, след като Валду Те получи червен картон в 34‑ата минута.
През второто полувреме Райън Бидунга увеличи преднината на столичния тим с гол в 52‑рата минута. Защитникът обаче си отбеляза автогол в 82‑рата минута и върна интригата в срещата.
В добавеното време Кауе Карузо оформи крайното 3:1 за Локомотив (София).
С успеха "железничарите“ събраха 30 точки и се изкачиха на деветото място във временното класиране. Добруджа остава на 13‑ата позиция с 22 точки.