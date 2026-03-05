Локомотив Пловдив с нов член в Съвета на директорите

Ръководството на Локомотив Пловдив обяви промяна в Съвета на директорите на клуба. Нов член на управата на „черно-белите“ става председателят на Сдружение "Магията на Пловдив“, като вписването му вече е официално факт. Той заема мястото на Димитър Палазов, който ще продължи работата си в клуба като директор на детско-юношеската школа.

От Локомотив подчертаха, че новият член на Съвета на директорите има дългогодишна връзка с фенската общност и активно участие в инициативи, свързани с развитието на клуба.

"След дълги години, в които бях в основата на фенската група The Magic of Plovdiv и Сдружение „Магията на Пловдив“, за мен предстои нова и още по-отговорна стъпка. Моята цел винаги е била да бъда близо до хората и най-вече до децата, защото именно те са бъдещето на нашия клуб“, заяви той пред официалния сайт на "смърфовете“.

Той подчерта още, че развитието на школата ще бъде сред основните му приоритети.