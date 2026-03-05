Локомотив Пловдив с нов член в Съвета на директорите

Бившият представител на фенската организация "Магията на Пловдив“ влиза в управата на клуба
Ръководството на Локомотив Пловдив обяви промяна в Съвета на директорите на клуба. Нов член на управата на „черно-белите“ става председателят на Сдружение "Магията на Пловдив“, като вписването му вече е официално факт. Той заема мястото на Димитър Палазов, който ще продължи работата си в клуба като директор на детско-юношеската школа.
От Локомотив подчертаха, че новият член на Съвета на директорите има дългогодишна връзка с фенската общност и активно участие в инициативи, свързани с развитието на клуба.
"След дълги години, в които бях в основата на фенската група The Magic of Plovdiv и Сдружение „Магията на Пловдив“, за мен предстои нова и още по-отговорна стъпка. Моята цел винаги е била да бъда близо до хората и най-вече до децата, защото именно те са бъдещето на нашия клуб“, заяви той пред официалния сайт на "смърфовете“.
Той подчерта още, че развитието на школата ще бъде сред основните му приоритети.
"Локомотив е доказана марка в българския футбол – клуб с традиции, силна общност и изключителна история. Убеден съм, че бъдещето на всеки голям клуб започва от неговата школа. Ще вложа много енергия в развитието на младите таланти и в изграждането на модерна академия“, допълни новият член на управата.