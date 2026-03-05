БФС подписа партньорство с международна компания за разработване на мобилно приложение за фенове

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Апликацията ще предлага билети за мачове, ексклузивно съдържание и статистики в реално време

бфс подписа партньорство fanzeal разработване мобилно приложение фенове
Снимка: Пресслужба БФС
Слушай новината

Българският футболен съюз подписа партньорски договор с международна компания за разработването на специално мобилно приложение, насочено към феновете на футбола у нас. Споразумението беше сключено в "Национална футболна база - Бояна".

От страна на БФС документът беше подписан от президента Георги Иванов и заместник-изпълнителния директор по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Чуждестранният холдинг беше представен пред БФС от изпълнителния директор Самуел Арналд и мениджъра "Връзки с клубове и федерации" Деян Велкович.

В следващите месеци компанията ще разработи мобилна апликация за българските фенове, която ще предлага редица функционалности, сред които лоялна програма с награди, ексклузивно съдържание, възможност за закупуване на билети и фен артикули, както и статистики и анализи в реално време. В приложението ще има още игри, анкети и куизове за привържениците.

"Партньорството ни с доказана компания в бранша е ключова стъпка в стремежа ни да създадем една дигитална екосистема, която да подобри цялостното преживяване на българския футболен фен. Освен това тази мобилна апликация ще бъде страхотна възможност за нашите съществуващи и бъдещи бизнес партньори да предлагат своите продукти и услуги на привържениците", заяви президентът на БФС Георги Иванов.

"Футболът е безспорният спорт номер едно в България и затова сме изключително щастливи от нашето сътрудничество с БФС. Убедени сме, че ще създадем мобилно приложение, което ще се хареса на една голяма аудитория и ще отговори на очакванията ѝ", коментира изпълнителният директор на статистическата компания Самуел Арналд.

Компанията вече си партнира с УЕФА, както и с редица национални федерации, включително тези на Колумбия, Сърбия, Румъния и Република Северна Македония. Сред клубовете, които работят с нея, са Щутгарт, Болоня, Динамо Загреб и Партизан (Белград).

#ново мобилно приложение #БФС

