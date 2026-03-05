БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов направи важна крачка към завръщане на терена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на българския национален отбор се включи в голяма част от заниманието на ПАОК

Кирил Десподов направи важна крачка към завръщане на терена
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национал Кирил Десподов поднови леки тренировки с отбора на ПАОК, като възстановяването му върви по-бързо от първоначалните прогнози и завръщането му на терена може да стане по-скоро от очакваното, съобщават гръцките медии.

Крилото получи контузия по време на дербито срещу Арис на 8 февруари и беше принудително заменен. Първоначалните надежди бяха, че травмата няма да бъде сериозна, но последвалото изследване с ядрено-магнитен резонанс показа разтежение от средна степен. Впоследствие старши треньорът Разван Луческу допусна, че българинът може да остане извън игра и след средата на март.

На последната тренировка след мача с Кифисия обаче стана ясно, че състоянието на Десподов се подобрява. Петкратният Футболист №1 на България вече се включва в голяма част от заниманията на тима, което е ясен знак, че завръщането му наближава. В същото време централният защитник Деян Ловрен вече преминава през пълната тренировъчна програма.

Следващото изпитание за солунския тим е гостуване на Олимпиакос, но предвид етапа на възстановяване е малко вероятно Десподов да започне като титуляр в двубоя в неделя.

В състава на ПАОК има и други кадрови проблеми. Английският десен защитник Джонджо Кени е с контузия в петата и предстои да премине ядрено-магнитен резонанс. Суалиу Мейте и Димитрис Пелкас, които се контузиха приблизително по същото време като Десподов, все още са далеч от завръщане и работят индивидуално.

След победата над Кифисия ПАОК се върна на върха в гръцката Суперлига. Тимът от Солун е с равен актив от точки с Олимпиакос и АЕК, но води в класирането благодарение на по-добрата голова разлика.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
4
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
5
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
6
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български футбол

Ръководството на АБСФ се срещна с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Ръководството на АБСФ се срещна с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Червен картон за Добруджа помогна на Локомотив София за убедителна победа Червен картон за Добруджа помогна на Локомотив София за убедителна победа
Чете се за: 00:55 мин.
Локомотив Пловдив с нов член в Съвета на директорите Локомотив Пловдив с нов член в Съвета на директорите
Чете се за: 01:42 мин.
БФС подписа партньорство с международна компания за разработване на мобилно приложение за фенове БФС подписа партньорство с международна компания за разработване на мобилно приложение за фенове
Чете се за: 02:22 мин.
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Чете се за: 02:35 мин.
Поклонение на легендарния вратар Георги Велинов (ГАЛЕРИЯ) Поклонение на легендарния вратар Георги Велинов (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ