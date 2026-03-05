Кирил Десподов направи важна крачка към завръщане на терена

Българският национал Кирил Десподов поднови леки тренировки с отбора на ПАОК, като възстановяването му върви по-бързо от първоначалните прогнози и завръщането му на терена може да стане по-скоро от очакваното, съобщават гръцките медии.

Крилото получи контузия по време на дербито срещу Арис на 8 февруари и беше принудително заменен. Първоначалните надежди бяха, че травмата няма да бъде сериозна, но последвалото изследване с ядрено-магнитен резонанс показа разтежение от средна степен. Впоследствие старши треньорът Разван Луческу допусна, че българинът може да остане извън игра и след средата на март.

На последната тренировка след мача с Кифисия обаче стана ясно, че състоянието на Десподов се подобрява. Петкратният Футболист №1 на България вече се включва в голяма част от заниманията на тима, което е ясен знак, че завръщането му наближава. В същото време централният защитник Деян Ловрен вече преминава през пълната тренировъчна програма.

Следващото изпитание за солунския тим е гостуване на Олимпиакос, но предвид етапа на възстановяване е малко вероятно Десподов да започне като титуляр в двубоя в неделя.

В състава на ПАОК има и други кадрови проблеми. Английският десен защитник Джонджо Кени е с контузия в петата и предстои да премине ядрено-магнитен резонанс. Суалиу Мейте и Димитрис Пелкас, които се контузиха приблизително по същото време като Десподов, все още са далеч от завръщане и работят индивидуално.

След победата над Кифисия ПАОК се върна на върха в гръцката Суперлига. Тимът от Солун е с равен актив от точки с Олимпиакос и АЕК, но води в класирането благодарение на по-добрата голова разлика.