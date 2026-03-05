БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Ръководството на АБСФ се срещна с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Обсъдени бяха финансирането на спорта, управлението на базата и бъдещото сътрудничество между федерациите и министерството

Ръководството на АБСФ се срещна с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Ръководството на Асоциация на българските спортни федерации проведе среща със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на българския спорт.

По време на разговора представителите на АБСФ запознаха министъра с инициативите на организацията за устойчиво развитие на спорта, прозрачно финансиране на федерациите и по‑ефективно управление на материалната база.

От асоциацията посочиха и данни на Евростат, според които страните от Европейския съюз отделят средно около 0,8 процента от брутния вътрешен продукт за спорт и свободно време. Според тях това може да се превърне в реалистична цел и за България до 2030 година.

Представителите на АБСФ изразиха желание да участват в работата на комисиите към Министерство на младежта и спорта, които определят политиките в сектора, като предоставят своя експертен потенциал.

От асоциацията настояха при финансирането на спортни обекти със средства от бюджета на министерството приоритет да имат федерациите и спортните клубове, а не общините, които могат да бъдат бенефициенти по други програми на държавните институции.

Двете страни обсъдиха и възможността за регулярни срещи между министъра и членовете на управителния съвет на АБСФ, на които да бъдат разглеждани както текущи проблеми, така и стратегически цели за развитието на спорта в България.

На следващата среща между двете страни от асоциацията ще представят документ с предложения по важни теми за българския спорт.

