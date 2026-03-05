Ръководството на АБСФ се срещна с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев

Ръководството на Асоциация на българските спортни федерации проведе среща със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на българския спорт.

По време на разговора представителите на АБСФ запознаха министъра с инициативите на организацията за устойчиво развитие на спорта, прозрачно финансиране на федерациите и по‑ефективно управление на материалната база.

От асоциацията посочиха и данни на Евростат, според които страните от Европейския съюз отделят средно около 0,8 процента от брутния вътрешен продукт за спорт и свободно време. Според тях това може да се превърне в реалистична цел и за България до 2030 година.

Представителите на АБСФ изразиха желание да участват в работата на комисиите към Министерство на младежта и спорта, които определят политиките в сектора, като предоставят своя експертен потенциал.

От асоциацията настояха при финансирането на спортни обекти със средства от бюджета на министерството приоритет да имат федерациите и спортните клубове, а не общините, които могат да бъдат бенефициенти по други програми на държавните институции.

Двете страни обсъдиха и възможността за регулярни срещи между министъра и членовете на управителния съвет на АБСФ, на които да бъдат разглеждани както текущи проблеми, така и стратегически цели за развитието на спорта в България.

На следващата среща между двете страни от асоциацията ще представят документ с предложения по важни теми за българския спорт.