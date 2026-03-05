Станислав Генчев: Сами си направихме мача труден в края

Специалистът гледа с нетърпение към сблъсъка с ЦСКА.
Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев остана доволен от победата над Добруджа с 3:1. Но има претенции към отпускането и подценяването на ситуации, както и не приема тимът му да получи гол без положение.
„Абсолютно заслужена победа, малко съжалявам, че си направихме труден мача в неговия край. И когато бяхме 11 на 11 на терена имахме много положения, а след червения картон (б.р – в 34-ата минута) задачата ни се улесни. Вкарахме преди края на първото полувреме, второто започна – веднага втори гол. Направихме пет смени до 65 минута, защото ни се събират четири мача за 15 дни и умората се натрупва. Трябва да се мисли за дозирането на играчите, а и някои смени бяха наложителни“, започна анализа си за срещата Генчев.
Следващата среща на Локомотив (София) е с ЦСКА и ще се играе на националния стадион „Васил Левски“.
„В следващия мач с ЦСКА ще стане по-бърз и по-динамичен футбол. В неделя нашият отбор чисто игрово ще бъде по-добре и се надявам, че ще вземем добър резултат. Ще играем на хубав терен, което е плюс за нас, а и за противника“, завърши Генчев.