Станислав Генчев: Сами си направихме мача труден в края

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев остана доволен от победата над Добруджа с 3:1. Но има претенции към отпускането и подценяването на ситуации, както и не приема тимът му да получи гол без положение.

„Абсолютно заслужена победа, малко съжалявам, че си направихме труден мача в неговия край. И когато бяхме 11 на 11 на терена имахме много положения, а след червения картон (б.р – в 34-ата минута) задачата ни се улесни. Вкарахме преди края на първото полувреме, второто започна – веднага втори гол. Направихме пет смени до 65 минута, защото ни се събират четири мача за 15 дни и умората се натрупва. Трябва да се мисли за дозирането на играчите, а и някои смени бяха наложителни“, започна анализа си за срещата Генчев.

Следващата среща на Локомотив (София) е с ЦСКА и ще се играе на националния стадион „Васил Левски“.