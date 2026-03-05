Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази задоволство от представянето на своя тим при убедителната победа с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив) в мач от 24‑ия кръг на efbet Лига.

Специалистът подчерта, че играчите му са изпълнили по най‑добрия начин поставените задачи и са ограничили силните страни на съперника.

"Изиграхме доста силен мач. Знаехме, че Локомотив играе на преходи и ги намалихме до минимум. Създадохме много ситуации и заслужено победихме. Всеки от нашия отбор си свърши работата по най‑добрия начин“, заяви Александров.

Той добави, че отборът му е бил подготвен за агресивния стил на домакините.