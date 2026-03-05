Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата

Наставникът на ЦСКА 1948 остана доволен от представянето при убедителната победа над Локомотив (Пловдив)
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази задоволство от представянето на своя тим при убедителната победа с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив) в мач от 24‑ия кръг на efbet Лига.
Специалистът подчерта, че играчите му са изпълнили по най‑добрия начин поставените задачи и са ограничили силните страни на съперника.
"Изиграхме доста силен мач. Знаехме, че Локомотив играе на преходи и ги намалихме до минимум. Създадохме много ситуации и заслужено победихме. Всеки от нашия отбор си свърши работата по най‑добрия начин“, заяви Александров.
Той добави, че отборът му е бил подготвен за агресивния стил на домакините.
"Знаехме, че трябва да отговорим на агресията на Локомотив и да спечелим първа и втора топка. Всяка една победа ни дава самочувствие. Надявам се за неделя да се възстановим и да намалим емоциите“, каза още наставникът на столичния тим.