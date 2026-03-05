БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на ЦСКА 1948 остана доволен от представянето при убедителната победа над Локомотив (Пловдив)

Александър Александров: Всеки от отбора си свърши отлично работата
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази задоволство от представянето на своя тим при убедителната победа с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив) в мач от 24‑ия кръг на efbet Лига.

Специалистът подчерта, че играчите му са изпълнили по най‑добрия начин поставените задачи и са ограничили силните страни на съперника.

"Изиграхме доста силен мач. Знаехме, че Локомотив играе на преходи и ги намалихме до минимум. Създадохме много ситуации и заслужено победихме. Всеки от нашия отбор си свърши работата по най‑добрия начин“, заяви Александров.

Той добави, че отборът му е бил подготвен за агресивния стил на домакините.

"Знаехме, че трябва да отговорим на агресията на Локомотив и да спечелим първа и втора топка. Всяка една победа ни дава самочувствие. Надявам се за неделя да се възстановим и да намалим емоциите“, каза още наставникът на столичния тим.

Свързани статии:

Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано
Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано
Треньорът на Локомотив Пловдив призна превъзходството на ЦСКА 1948
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място
ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място
Столичани повториха убедителния си успех срещу "смърфовете“, след...
Чете се за: 06:17 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Александър Александров-Алвеша #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български футбол

Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано Душан Косич след 0:5: Загубихме мача много рано
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място
Чете се за: 06:17 мин.
Станислав Генчев: Сами си направихме мача труден в края Станислав Генчев: Сами си направихме мача труден в края
Чете се за: 01:25 мин.
Ясен Петров: Няма как да станат чудеса за месец-два Ясен Петров: Няма как да станат чудеса за месец-два
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ