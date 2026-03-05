ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив и се изкачи временно на второто място

ЦСКА 1948 разгроми Локомотив (Пловдив) с 5:0 като гост в двубой от 24‑ия кръг на efbet Лига, игран на стадиона в парк „Лаута“. Срещата бе ръководена от съдията Стоян Арсов.

С този успех столичният тим временно се изкачи на второто място в класирането с 46 точки, макар и с мач повече от преследвача Лудогорец, който има 44. Локомотив (Пловдив) остава на шестата позиция с 35 пункта. През есенния дял ЦСКА 1948 също постигна убедителна победа срещу пловдивчани, след като спечели домакинството си в Бистрица с 4:0.

Домакините заложиха в схема 4-2-3-1, като под рамката застана Боян Милосавлевич. В защита - Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Сантос и Тодор Павлов. В средата на терена оперираха Ивайло Иванов и Парвиз Умарбаев, а пред тях на терена излязоха Каталин Иту, Жулиен Лами и Севи Идриз. На върха на атаката започна Жоел Цварц.

Съставът на ЦСКА 1948 бее подреден в 4-1-4-1. На вратата е Петър Маринов, а пред него в отбрана действат Даниел Медина, Егор Пархоменко, Лаша Двали и Огнен Гашевич. Пред защитата е Йоан Манян, докато в халфовата линия са Флориан Кребс, Фредерик Масиел, Браян Собреро и Елиас Франко. В атака започва Мамаду Диало.

Любопитен момент в състава на гостите е присъствието в групата на 16‑годишния халф Красимир Янакиев, който попада сред резервите на столичния тим. ЦСКА 1948 се оказва и неудобен съперник за „черно-белите“ под ръководството на Душан Косич, като пловдивчани все още нямат спечелена точка срещу този съперник при сръбския специалист. През есента тимът от столицата се наложи с убедителното 4:0.

В 17-ата минута ЦСКА 1948 излезе напред в резултата след автогол на Лукас Риян. След грешка на Мартин Русков, Флоран Кребс веднага изведе по левия фланг Елиас Франко, който центрира по земя към наказателното поле. При опита си да пресече подаването защитникът на домакините Риян отклони топката в собствената си врата. Първоначално попадението бе отменено заради съмнения за засада на Франко, но след намеса на ВАР голът бе признат.

В 20-ата минута Фредерик Масиел опита технични действия в средата на терена, но загуби топката. Тя попадна в Жоел Цварц, който веднага отправи удар към вратата на гостите, но топката премина покрай целта.

Малко по-късно се откри нова добра възможност за домакините. Адриан Кова беше намерен в наказателното поле, но заложи на силния удар и прати топката високо в трибуна "Бесика“.

След половин час игра Локомотив Пловдив опита да се върне в мача, но ЦСКА 1948 демонстрира добро владеене на топката и спокойно разиграваше в средата на терена. "Смърфовете“ трудно достигаха до чисти голови положения.

В 42-рата минута гостите удвоиха преднината си. Елиас Франко проби по десния фланг, премина последователно покрай Лукас Риян и Тодор Павлов, след което подаде към наказателното поле. Там Флориан Кребс бе оставен непокрит и стреля силно, а след рикошет в крака на Мартин Русков топката се озова неспасяемо във вратата на Боян Милосавлевич за 2:0.

Така двата отбора се оттеглиха на почивката при преднина от два гола за столичния тим.

В началото на второто полувреме Локомотив Пловдив опита да бъде по-активен в предни позиции. В 47-ата минута Севи Идриз отправи удар към вратата на гостите, но топката премина покрай целта.

Малко по-късно домакините стигнаха до още една добра възможност. Джани Политино се озова на стрелкова позиция, но капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина се намеси решително и блокира опасния удар.

В 50-ата минута обаче гостите нанесоха нов удар. Фредерик Масиел центрира прецизно в наказателното поле, където Мамаду Диало надскочи защитата на пловдивчани и с глава направи резултата 3:0 за столичния тим.

Срещата за кратко бе прекъсната в 60-ата минута заради куриозна ситуация. Пъскачките на стадион "Лаута“ се включиха по време на игра, което наложи кратка пауза.

В 81-вата минута ЦСКА 1948 получи дузпа, след като резервата Марто Бойчев нахлу в наказателното поле и падна след контакт с Миха Търдан и Лукас Риян. Елиас Франко застана зад топката и реализира за 4:0.



Малко по-късно гостите получиха нов наказателен удар. В 84-ата минута Борислав Цонев бе фаулиран в наказателното поле от Денис Кирашки, а този път Атанас Илиев изпълни дузпата, пращайки румънския страж на Локомотив в другия ъгъл за 5:0.

С убедителната победа тимът от столицата направи важна крачка в битката за местата в челната четворка, докато Локомотив (Пловдив) претърпя тежко поражение на собствен терен.