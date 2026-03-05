БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

Обсъдени бяха финансирането, материалната база и комуникацията между институцията и спортните организации

министър димитър илиев срещна представители спортните федерации
Снимка: Пресслужба ММС
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и неговият заместник Даниела Дашева проведоха работни срещи с представители на федерациите, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове.

Разговорите бяха фокусирани върху ключови теми като финансирането на федерациите, подобряването на материалната база и необходимостта от по‑тясна комуникация между институцията и спортните организации.

"Благодаря ви за всичко, което правите за българския спорт въпреки трудностите. Вратите на министерството са отворени за вас. Ще се радвам, когато имате идеи за промени, които ще допринесат за развитието на спорта, да ги споделяте с нас, за да може той да върви напред“, заяви Илиев.

По думите му федерациите могат да бъдат спокойни относно финансирането и подписването на договорите по програмите, като уточни, че отпускането на средствата трябва да се извършва прозрачно и по ясни критерии.

Министърът се ангажира активно да съдейства за решаването на текущите проблеми и да осигури необходимата стабилност за работата на спортните организации.

Той отправи и призив към федерациите да поставят общите цели над личните различия. Според него егото и индивидуалните интереси трябва да останат на заден план, а водещ приоритет да бъде развитието на българския спорт.

В рамките на срещите Димитър Илиев и Даниела Дашева разговаряха и с представители на Асоциация на българските спортни федерации, като бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на спорта в страната.

