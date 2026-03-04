Сребро за България на европейското по спортна стрелба с пневматично оръжие

Българските състезателки спечелиха сребро на пистолет трио в последния ден от европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения.

Българският състав Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева отстъпи във финала на Унгария с 6:16.

Бронзовите медали са за тима на Турция, който в малкия финал се наложи над Хърватия с 16:8.

На пистолет трио при мъжете българите Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов загубиха в спора за бронза от домакина Армения с 9:17.

Така българските състезатели спечелиха общо четири медала от шампионата в Ереван, като и четирите са с участието на Антоанета Костадинова - бронзови на 10 метра пистолет - индивидуално и отборно, както и на пистолет соло и сребро на пистолет трио.