Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната

Европейският шампион Кирил Милов присъства в сряда на протеста срещу управлението на Станка Златева. Той сподели, че е недоволен от невъзможността да се състезава за България

Борецът на ЦСКА обяви, че е бил канен да се състезава за други държави, но отказва – иска да пее химна на България. Надеждите му са скоро да може отново да участва на големи първенства.

„Тук съм, защото не съм съгласен с решенията на новото ръководство и най-вече заради недопускането на големите състезания заради липсата на консенсус по темата с треньора. Не може да се комуникира много със Станка Златева, а и не може да се вземат по-различни решения, дори да разговаряме с нея", започна той.

"Надявам се след протеста да можем да се състезаваме, защото съм в най-силните си години. Исках да се подготвям индивидуално, но така не можех да се състезавам на големите първенства", добави борецът.

"Сега бяхме на лагер в Хърватия. Президенти на федерациите предлагат да сменя страната, винаги биха ме взели при себе си. Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната. Не искам да се боря за друг флаг. Искам да пея химна на България – нали това е идеята…"

"Видях, че вече треньорите са четирима, но няма старши треньор. Не знам какво е виждането за подготовка. Досега никой не ни е информирал. Дори при тях май няма яснота“, сподели Милов пред медиите