Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева

Протест с искане на оставката на президента на Българска федерация по борба (БФБ) Станка Златева бе проведен днес пред Министерството на младежта и спорта (ММС). В събитието се включиха деца от клубове, настоящи и бивши борци, треньори, бивши служители на федерацията, фенове на ЦСКА и други.

Сред публичните личности, присъствали на протеста, бяха европейският шампион Кирил Милов, олимпийският първенец Семен Новиков, легендарният Армен Назарян и много други.

Събитието протече мирно и продължи малко над час, като протестиращите носеха плакати "Не на расизма", "Оставка", "Станка ВЪН", "Край на задкулисието", "Честност и респект към състезателите" и други. Исканията на протестиращите са за оставка на Златева, свикване на Общо събрание и провеждане на нови избори.

Недоволството на борците, предимно от ЦСКА, е свързано с правилото националните състезатели да се подготвят по централизирана програма с назначените от БФБ треньори. Те настояват да тренират с клубния си наставник Сослан Фарниев и пропуснаха Световното първенство в Загреб през есента. Според устава на БФБ, това би трябвало да се случи и на еврошампионата през месец април в Тирана.

По-рано днес от федерацията написаха на официалния си уебсайт и в социалните мрежи, че твърденията на СК ЦСКА и неговите състезатели са неоснователни.

