Божидар Саръбоюков е сред номинираните за атлет на февруари

Европейският шампион по лека атлетика в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще се бори за първото място в гласуването за атлет на месец февруари. Българинът попадна сред петимата състезатели, номинирани от Европейската атлетика, представители на различни дисциплини, а гласуването се извършва от феновете на сайта на асоциацията - https://www.european-athletics.com/home/athlete-of-the-month#/home.

Гласуването ще продължи една седмица - до 11 март, а на следващия ден ще бъде обявен и атлетът на месеца. Талантът от Харманли е номиниран за първото си място в световната ранглиста с 8.45 м и фактът, че има два резултата през месеца над 8.40 м., вторият на балканското първенство в Белград, където постигна 8.42 м. Любопитен факт е, че тук не попада постижението му в скока на височина от 2.28 м., регистриран на националния шампионат и трите му титли от първенството на страната в зала, тъй като две от тях са спечелени на 1 март.

Съперници на Божидар Саръбоюков са гъркът Емануил Каралис, който постигна втори резултат в историята на овчарския скок - 6.17 м., както и трима състезатели, подобрили европейски рекорди през месеца - Атила Молнар от Унгария на 400 м - 45.01 сек., Мохамед Атауи от Испания на 1000 м - 2:14.52 мин. и Ян Шруб от Франция на 10 км на шосе - 26:43 мин.

При жените за първото място спорят новата световна рекордьорка на 800 м Кели Ходжкинсън от Великобритания, която в Лиевен подобри 24-годишното постижение с 1:54.87 мин., още една британка Меган Кийт, която с 30:07 мин. коригира върховия резултат на континента на 10 км на шосе, Зайнаб Досо от Италия, която оглави световната ранглиста на 60 м, като слезе под границата от 7 секунди -6.99 сек., Саломе Афонсо от Португалия, която постави най-добър резултат в Европа за всички времена на 2000 м в зала - 5:30.31 мин. и гюлетласкачката от Нидерландия Джесика Схилдър, която се изкачи до лидерската позиция за сезона с 20.49 м.