Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Симеон Сакскобурготски пожела успеха на състезателите по адаптирана физическа активност

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Те ще представляват България на световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с увреждания.

Симеон Сакскобурготски пожела успеха на състезателите по адаптирана физическа активност
Негово величество цар Симеон Сакскобурготски пожела успех на състезателите от Федерацията по адаптирана физическа активност, които ще представят България на световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с увреждания Virtus, които ще се проведе в испанския град Оренсе в края на седмицата.

Виктор Караджов, Александър Асенов и Боян Вандов и техните треньори Димитър Петров и Ангел Колев се срещнаха случайно с царя на летището в Марид.

В Мондиала Виктор Караджов ще се бори за отличията в бяганията на 400, 800 и 1500 метра. Александър Асенов, който е европейски рекордьор, е заявен за спринтовете на 60 и 200 метра, в скока на дължина, в тласкането на гюле и в трибоя. Боян Вандов ще се състезава в дисциплините 60 метра, 200 метра и тласкането на гюле.

