Сезонът за Мануел Фелер приключи

Мануел Фелер слага преждевременен край на сезона си в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Новината бе потвърдена от Австрийска ски федерация, като 33-годишният специалист в слалома няма да стартира нито в предстоящия кръг в Кранска гора, нито във Финалите на Световната купа в Хафиел в края на месеца.

Австриецът призна, че решението е продиктувано от натрупана умора и необходимост от възстановяване.

„Сезонът беше изключително предизвикателен за мен – както психически, така и физически. Горд съм от прогреса, който постигнах на и извън пистата, но след Олимпиадата тялото и умът ми ясно ми показаха, че е време за почивка“, сподели Фелер.

Той пропусна част от стартовете в началото на кампанията заради лечение на хронични травми, а според федерацията в близко бъдеще му предстоят и хирургични интервенции, които трябва да гарантират пълното му възстановяване.