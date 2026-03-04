Гимнастикът Раян Радков с отличен старт на турнир в Италия

Българският национален състезател по спортна гимнастика Раян Радков записа силно представяне в първия от трите турнира от италианската Серия А2, провел се в Модена. Радков получи най-високата оценка на кон с гривни – 13.750 точки, с което оглави класирането на този уред.

Състезателят на варненския клуб „Интерком Груп Черноморски юнак" стартира и на висилка, където беше оценен с 11.750 точки и остана извън призовата тройка.

В отборната надпревара Радков и тимът му SSD Campania 2000 Napoli заеха пето място в крайното подреждане.

На 13 и 14 март, както и на 17 и 18 април, българският гимнастик отново ще представя италианския клуб в следващите два турнира от шампионата.