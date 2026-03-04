БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отворени салони за повече спорт: идея за масовия спорт при децата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Достъпът на спортни клубове до физкултурните салони може да става с договор между училището и съответната община или лицензирана спортна федерация.

проф. Сергей Игнатов и Димитър Бербатов
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Салоните в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове. Тази идея обсъди Димитър Бербатов - съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта, с министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов. Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици.

"Инвестицията в спорт за децата е инвестиция в тяхното здраве", напомни Бербатов. "Интегрирането на училищните салони е "липсващото звено" и възможното решение на много проблеми, свързани с това къде да тренират децата", добави бившият нападател.

Близо 2000 училища в страната имат физкултурни салони. Наличните помещения за спорт остават затворени след последния училищен звънец. Те могат да бъдат използвани за спортни занимания и тренировки на подрастващите в извънучебно време.

Достъпът на спортни клубове до физкултурните салони може да става с договор между училището и съответната община или лицензирана спортна федерация. Така ще се осигурят възможности треньори и специалисти да работят с деца в извънучебно време и ще се стимулира масовият спорт.

Повече деца ще имат достъп до различни видове спорт, без да се налага да пътуват и родителите да се ангажират с допълнителна логистика.

Министерството на образованието и науката продължава и реализирането на програмата „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ за периода 2024 - 2027 г. По нея е одобрено финансирането на близо 170 проекта за строителство на нови училищни физкултурни салони или цялостен ремонт на съществуващи, от които 45 вече са приключили.

По програмата се финансира и изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в училища. Одобрените проекти са 376, от тях 225 са готови.

#Проф. Сергей Игнатов #Димитър Бербатов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Още

Гимнастикът Раян Радков с отличен старт на турнир в Италия
Гимнастикът Раян Радков с отличен старт на турнир в Италия
БОК реагира след видео на Галин Димов БОК реагира след видео на Галин Димов
Чете се за: 04:02 мин.
Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч.
Давид Иванов е единственият български представител на Световната купа по спортна гимнастика в Баку Давид Иванов е единственият български представител на Световната купа по спортна гимнастика в Баку
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
Антоанета Костадинова спечели трети бронз на еврошампионата по спортна стрелба Антоанета Костадинова спечели трети бронз на еврошампионата по спортна стрелба
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ