Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра в ледени води

Българинът триумфира убедително на шампионата по зимно плуване във Финландия
Българският състезател Цанко Цанков спечели световната титла на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу.
Цанков не остави шанс на конкурентите си и завърши на първо място с време 5:16.86 минути.
Втори остана италианецът Егор Тропеано, който изостана с близо осем секунди от българския плувец. В дисциплината участваха общо 83 състезатели.
По-рано на шампионата във Финландия Цанков завоюва и сребърен медал на дистанцията 200 метра свободен стил.