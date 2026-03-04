Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра в ледени води

Българският състезател Цанко Цанков спечели световната титла на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу.

Цанков не остави шанс на конкурентите си и завърши на първо място с време 5:16.86 минути.

Втори остана италианецът Егор Тропеано, който изостана с близо осем секунди от българския плувец. В дисциплината участваха общо 83 състезатели.

По-рано на шампионата във Финландия Цанков завоюва и сребърен медал на дистанцията 200 метра свободен стил.