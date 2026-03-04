БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семен Новиков: Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Олимпийският шампион заяви готовност за диалог със Станка Златева по време на протест пред спортното министерство

семен новиков президентът федерацията иска среща правим
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският шампион по борба в класическия стил в категория до 87 кг Семен Новиков обяви, че е готов за диалог с президента на Българската федерация по борба Станка Златева, но според него липсва инициатива от нейна страна.

Националът говори пред медиите по време на протест пред сградата на Министерство на младежта и спорта в София, в който се включи заедно със свои съотборници.

"Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим? Логично е тя сама да организира среща. Аз искам да го направим и да говорим за актуални неща в българската борба. Няма никаква проява на инициатива от президента на федерацията“, заяви Новиков.

Борецът и неговите съотборници от СК ЦСКА не са се състезавали за България от близо година. Причината е правилото за централизирана подготовка в столичната зала „Диана“, до която те нямат достъп заедно със своя клубен треньор Сослан Фарниев.

Новиков изрази недоумение защо не получава разрешение да участва в международни състезания, дори когато е готов да го направи със средства на клуба си.

"Не мога да кажа какво чувствам, но просто не разбирам защо не ми дават да участвам на международни състезания. Не мога дори на собствена сметка. Моят клуб е готов да плаща, за да се състезавам, но не ми позволяват дори и на ранкинг турнирите. Не искам да се отказвам, защото много хора ме подкрепят и много хора вярват в мен. В момента нямам контузии и мога бързо да достигна най-добрата си състезателна форма. Трябва само да ме пуснат“, добави олимпийският шампион.

Той коментира и ситуацията в българската борба, като заяви, че е бил поставян в неудобна ситуация по време на международен лагер в Хърватия.

"През миналия месец бях в Хърватия на международен лагер и ме беше срам, когато ме питаха за всички неща, които се случват в борбата ни. Почти от целия свят ме питат и искат по-подробно обяснение. Очаквам да дойде ново ръководство, защото това може само да говори. Не виждам как развиват бъдещи поколения“, каза още Новиков.

Свързани статии:

Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната
Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната
Тук съм, защото не съм съгласен с решенията на новото ръководство,...
Чете се за: 01:47 мин.
Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Сред тях бяха Семен Новиков, Кирил Милов и Армен Назарян.
Чете се за: 01:40 мин.
#Протест срещу Станка Златева #Българска федерация по борба #Семен Новиков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Борба

Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията Българската борба заслужава свободно бъдеще!, се казва в изявление на федерацията
Чете се за: 02:35 мин.
България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“ България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“
Чете се за: 01:37 мин.
Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от ранкинг турнира в Тирана Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от ранкинг турнира в Тирана
Чете се за: 01:00 мин.
Станка Златева: На някои хора им спря кранчето и това много боли Станка Златева: На някои хора им спря кранчето и това много боли
Чете се за: 01:32 мин.
Юлияна Янева завоюва златен медал на турнира от ранкинг сериите по борба в Тирана Юлияна Янева завоюва златен медал на турнира от ранкинг сериите по борба в Тирана
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ