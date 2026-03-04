Семен Новиков: Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим?

Олимпийският шампион по борба в класическия стил в категория до 87 кг Семен Новиков обяви, че е готов за диалог с президента на Българската федерация по борба Станка Златева, но според него липсва инициатива от нейна страна.

Националът говори пред медиите по време на протест пред сградата на Министерство на младежта и спорта в София, в който се включи заедно със свои съотборници.

"Ако президентът на федерацията не иска среща, какво да правим? Логично е тя сама да организира среща. Аз искам да го направим и да говорим за актуални неща в българската борба. Няма никаква проява на инициатива от президента на федерацията“, заяви Новиков.

Борецът и неговите съотборници от СК ЦСКА не са се състезавали за България от близо година. Причината е правилото за централизирана подготовка в столичната зала „Диана“, до която те нямат достъп заедно със своя клубен треньор Сослан Фарниев.

Новиков изрази недоумение защо не получава разрешение да участва в международни състезания, дори когато е готов да го направи със средства на клуба си.

"Не мога да кажа какво чувствам, но просто не разбирам защо не ми дават да участвам на международни състезания. Не мога дори на собствена сметка. Моят клуб е готов да плаща, за да се състезавам, но не ми позволяват дори и на ранкинг турнирите. Не искам да се отказвам, защото много хора ме подкрепят и много хора вярват в мен. В момента нямам контузии и мога бързо да достигна най-добрата си състезателна форма. Трябва само да ме пуснат“, добави олимпийският шампион.

Той коментира и ситуацията в българската борба, като заяви, че е бил поставян в неудобна ситуация по време на международен лагер в Хърватия.