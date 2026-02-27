Юлияна Янева завоюва златен медал на турнира от ранкинг сериите по борба в Тирана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Световната вицешампионка победи олимпийската сребърна медалистка Меерим Жуманазарова с 2:0.

Юлияна Янева спечели златния медал на ранкинг турнира "Мухамет Мало" в Тирана, Албания. Световната вицешампионка, която бе поставена под номер 1 в схемата на 68 кг жени, победи олимпийската вицешампионка Меерим Жуманазарова с 2:0.

Янева направи отличен турнир в Албания, където в края на април ще се проведе европейското първенство. В хода на надпреварата тя загуби само три технически точки. На старта българката надви индийката Кирти Кирти с 5:1, след което на полуфиналите победи шведката Тиндра Линея Сьоберг с 5:2.

Биляна Дудова остана извън призьорите на 62 кг, след като загуби на четвъртфиналите срещу американката Адауго Нвачукву. Тя пък отпадна на полуфиналите, а нейната сънародничка Мейси Килти спечели златото с победа с 12:2 срещу европейската шампионка Анастасия Сиделникова на финала.

България е с две отличия от ранкинг сериите в Албания, като първото бе спечелено от Ахмед Батаев на 92 кг свободен стил за мъже.

