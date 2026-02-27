Юлияна Янева ще се бори за златото на рейтинговия турнир в Тирана

Юлияна Янева ще се бори за златен медал в категория до 68 кг на рейтинговия турнир по борба в Тирана, а Биляна Дудова не успя да достигне схватките за отличия.

Янева, втора в света през 2025, започна турнира с победа с 5:1 срещу индийката Кирти Кирти, след което надви шведката Тиндра Сьоберг с 5:2 на полуфиналите. Така тя се класира на финал, в който съперничка ще бъде именитата Меерим Жуманазарова. Състезателката от Киргизстан е действаща олимпийска вицешампионка и златна медалистка от световното първенство в Осло през 2021.

Дудова записа една победа на 62 кг, след като надви с техническо превъзходство Ринис Дубек от Казахстан. На четвъртфиналите българката отстъпи с 1:3 на американката Адауго Нвачукву, която отпадна в следващата схватка срещу европейската шампионка Анастасия Сиделникова от Русия.

Българските национали завършиха свободния стил с един медал, спечелен в четвъртък от Ахмед Батаев. Той се класира на трето място в категория до 92 кг.