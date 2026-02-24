БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Петима българи в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Албания

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Срещите започват от 11:30 часа наше време.

Микяй Наим
Снимка: БФ Борба
Петима българи излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Тирана, Албания, съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов ще има за съперник грузинеца Роберти Дингашвили, трети на Евро 2024.

При 61-килограмовите Ердал Галип ще излезе срещу Азатберди Аширгилиев (Таджикистан), 7-и на азиатското първенство при 20-годишните.

Микяй Наим пък очаква победителя от двубоя между германец и азер в категория до 65 кг.

При 70-килограмовите Калоян Атанасов ще срещне киргизстанец, а победителят ще бъде определен между сънародниците Залкарбек Теабалдиев, първи на турнира „Яшар Догу“ този сезон, и Рустамзан Кахаров, трети на шампионата на Азия до 23 г.

В категория до 74 кг Петър Петков ще излезе срещу туркменистанеца Ватан Анаоразов, трети на шампионата на Азия през миналия сезон.

В първия ден на надпреварата ще има схватки и в категория до 86 кг, в която няма българско участие.

Срещите започват от 11:30 часа наше време. Финалите са същия ден от 19 часа.

#Микяй Наим #БФ Борба

