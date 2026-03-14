Розкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Управителният съвет на федерацията по борба се срещна със състезатели на ЦСКА

Семен Новиков, Кирил Милов и други национали присъстваха на срещата.

Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе среща с олимпийския шампион Семен Новиков, европейския шампион Кирил Милов и национални състезатели от клуба по борба на ЦСКА. Разговорът е част от усилията на ръководството на федерацията за конструктивен диалог с националните състезатели след заявената от тях готовност за разговори.

Вицепрезидентът на федерацията Кирил Вътев приветства състезателите от ЦСКА и подчерта, че мястото им е в националния отбор по класическа борба при спазване на устава и нормативните документи на федерацията, свързани с провеждането на централизирана подготовка.

"Вратите на националния отбор са широко отворени за вас. В този смисъл са и нееднократните покани, които сме изпращали от миналата година досега във връзка с вашето участие в подготовката на националния отбор", каза Кирил Вътев.

Президентът на федерацията Станка Златева подчерта, че ръководството стриктно спазва правилата и устава на организацията.

"Направили сме много компромиси, но изискването за централизирана подготовка остава. То, както и активната работа на клубовете с деца и подрастващи, са сред основните приоритети, с които беше избрано сегашното ръководство. Няма как да се откажем от тях", заяви Станка Златева.

От Управителния съвет на федерацията обявиха, че още през следващата седмица ще изпратят нови покани до националните състезатели от ЦСКА. Те ще получат и програмата за подготовка, изготвена от треньора на националния отбор в класическия стил Стефан Тошев. При първа възможност на състезателите ще бъдат предоставени и новите договори за участие в националния отбор, след като бъдат получени от Министерство на младежта и спорта.

Президентът на федерацията Станка Златева и членовете на Управителния съвет изразиха готовност за нова среща и продължаване на диалога при необходимост.

Ръководството на Българската федерация по борба подчертава, че ще продължи да търси решения чрез диалог и разговори, а не чрез конфронтация. Управителният съвет изразява убеждението си, че единството и конструктивният тон са ключови за бъдещето на българската борба, защото това е нашият спорт с дълбоки традиции и значими успехи за страната. В същото време очакванията на спортната общественост в България остават високи - за нови силни представяния и медали от олимпийски игри, както и от световни и европейски първенства.

