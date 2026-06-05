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Шарл Льоклер зададе темпото в Монако с най-добро време в първата свободна тренировка

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Спорт
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Пилотът на Ферари е основен фаворит за победата на домашното си трасе.

Шарл Льоклер
Снимка: БТА
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Шарл Льоклер направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка на Формула 1 в Монако, която бе спирана два пъти заради червени флагове при катастрофи на Фернандо Алонсо и Исак Хаджар. Така пилотът на Ферари затвърди мнението на свои колеги, че е основен фаворит за победата на домашното си трасе.

Льоклер излезе рано на трасето, но блокира гумите в опит за бърза обиколка и не успя да запише добро време. Това отвори възможност за неговия съотборник Люис Хамилтън, който зададе темпото с обиколка за 1:15.617 минути на 3.337-километровото трасе. Той бе с малко под три десети от секундата пред Макс Верстапен от Ред Бул.

Времената за обиколка обаче постепенно се понижиха, а за заключителната част от сесията повечето пилоти сложиха медиум гумите. Хамилтън отново даде водещо време с 1:14.204 минути, но Льоклер го победи с 1:13.978 и запази позицията си до края. Британецът остана с 0.226 секунди пасив, а Верстапен е трети с изоставане от 0.513.

Дуото на Мерцедес - Кими Антонели и Джордж Ръсел, първенци от първите пет кръга, останаха съответно четвърти и пети. Миналогодишният победител в Монако Ландо Норис завърши шести за Макларън, а неговият съотборник Оскар Пиастри финишира осми, зад Нико Хюлкенберг от Ауди. Габриел Бортолето класира втория болид на германците на девето място.

#Шарл Льоклер

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