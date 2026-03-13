Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажите на европейското до 23 години

Двамата български национали запазиха шансове за медал в класическия стил в Зренянин

Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще участват в репешажите на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия, след като съперниците им достигнаха финалите в своите категории.

Атанасов записа единствената българска победа за деня, след като надделя с 2:1 над италианеца Леон Ривалта. В следващия си двубой българинът отстъпи с 0:9 пред французина Владимери Карчаидзе. Французинът обаче продължи победната си серия срещу Патрик Гордан (Румъния) и Ясин Бен Лабед (Полша), с което си осигури място на финала в категория до 87 кг класически стил и даде шанс на Атанасов да се включи в репешажите.

Утре българският национал ще се изправи срещу Патрик Гордан, а победителят от тази среща ще се бори за бронзовото отличие срещу Ясин Бен Лабед.

В категория до 130 кг Алан Дзабиев загуби с 0:3 от унгареца Ласко Дарабос в квалификациите. Унгарският състезател обаче стигна до финала след успехи над Артур Саркисян (Чехия) и Себастиан Вархол (Полша), което изпрати Дзабиев на репешаж срещу Саркисян. Победителят от този двубой ще спори за бронзовия медал.

Останалите български представители Альоша Илиев (55 кг), Християн Иванов (63 кг) и Алберт Доев (77 кг) приключиха участието си в надпреварата.

