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Българин води треньорски курс по борба във Виетнам

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Спорт
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Събитието беше в рамките на сътрудничеството между МОК и Световната федерация по борба.

Българин води треньорски курс по борба във Виетнам
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Георги Средков беше обучител на треньорския курс във Виетнам, който беше в рамките на сътрудничеството между МОК и Световната федерация по борба (UWW).

Събитието имаше за цел да повиши професионалните знания и умения на треньорите по борба и плажна борба и да допринесе за развитието на спорта.

Българинът е обучител на треньори към UWW, а курсът води заедно с азерския си колега Оян Назариани, член на комисията по плажна борба към UWW и национален селекционер на отбора по плажна борба на Азербейджан.

По време на шестдневния курс на участниците бяха предложени модерни треньорски методи, както и теоретични и практически тренировки по борба.

В рамките на програмата бяха подробно изучени образователните материали и методическите ресурси на UWW на теми, като 7-те основни борцови умения, създаване на тренировъчен план, както и различни видове тренировки. А също бе дискутирано храненето на спортистите, антидопинга, опазване на атлетите от злоупотреби, педагогически модели на преподаване и други, съобщават от БФ Борба.

С участниците бяха споделени и усъвършенствани подходи за организация на тренировъчния процес, както и подготовката на атлети. В края присъстващите получиха сертификати за успешно завършен курс.

#Георги Средков

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