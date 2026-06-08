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Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години

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Спорт
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Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

Енчо Керязов
Снимка: ММС
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите ни от европейските първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. На церемонията по награждаване присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

„Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата винаги е била водещ спорт у нас, а на световната сцена постоянна величина. Сега е ваш ред да продължите тази традиция“, заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г, проведени в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

По време на церемонията министър Керязов поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта.

Почетни плакети от министъра на младежта и спорта получиха:

Европейско първенство по борба до 15 години в Самоков

Свободен стил
• Симеон Великов – златен медал в категория до 41 кг
• Давид Петров – бронзов медал в категория до 38 кг
• Петро Карлангач – бронзов медал в категория до 52 кг

Класически стил
• Огнян Бургазов – сребърен медал в категория до 41 кг
• Камен Горанов – сребърен медал в категория до 52 кг
• Робърт Димитров – бронзов медал в категория до 48 кг

Момичета
• Иванина Иванова – сребърен медал в категория до 50 кг
• Деница Петрова – бронзов медал в категория до 58 кг
• Вероника Стоилова – бронзов медал в категория до 66 кг

Европейско първенство по борба до 17 години в Самоков

Класически стил
• Георги Мърков – златен медал в категория до 60 кг

Свободен стил
• Николай Илиев – златен медал в категория до 71 кг
• Радослав Великов – сребърен медал в категория до 45 кг
• Стефан Стефанов – сребърен медал в категория до 110 кг

Кадетки
• Андреа Нисева – сребърен медал в категория до 61 кг

Отличени бяха и треньорите, които със своя професионализъм и всекидневна работа допринасят за развитието на младите спортисти и за изграждането на следващото поколение шампиони. Плакети получиха:
• Георги Вангелов
• Радослав Великов
• Илиан Георгиев
• Светослав Миленков
• Симеон Щерев
• Даяна Стойчева

#министър Енчо Керязов

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