Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите ни от европейските първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. На церемонията по награждаване присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

„Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата винаги е била водещ спорт у нас, а на световната сцена постоянна величина. Сега е ваш ред да продължите тази традиция“, заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г, проведени в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

По време на церемонията министър Керязов поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта.

Почетни плакети от министъра на младежта и спорта получиха:

Европейско първенство по борба до 15 години в Самоков

Свободен стил

• Симеон Великов – златен медал в категория до 41 кг

• Давид Петров – бронзов медал в категория до 38 кг

• Петро Карлангач – бронзов медал в категория до 52 кг

Класически стил

• Огнян Бургазов – сребърен медал в категория до 41 кг

• Камен Горанов – сребърен медал в категория до 52 кг

• Робърт Димитров – бронзов медал в категория до 48 кг

Момичета

• Иванина Иванова – сребърен медал в категория до 50 кг

• Деница Петрова – бронзов медал в категория до 58 кг

• Вероника Стоилова – бронзов медал в категория до 66 кг

Европейско първенство по борба до 17 години в Самоков

Класически стил

• Георги Мърков – златен медал в категория до 60 кг

Свободен стил

• Николай Илиев – златен медал в категория до 71 кг

• Радослав Великов – сребърен медал в категория до 45 кг

• Стефан Стефанов – сребърен медал в категория до 110 кг

Кадетки

• Андреа Нисева – сребърен медал в категория до 61 кг

Отличени бяха и треньорите, които със своя професионализъм и всекидневна работа допринасят за развитието на младите спортисти и за изграждането на следващото поколение шампиони. Плакети получиха:

• Георги Вангелов

• Радослав Великов

• Илиан Георгиев

• Светослав Миленков

• Симеон Щерев

• Даяна Стойчева