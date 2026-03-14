БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алан Дзабиев ще се бори за бронз на Европейското първенство до 23 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Българинът преодоля репешажите в категория до 130 кг класически стил на шампионата в Зренянин

Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национал Алан Дзабиев ще се бори за бронзов медал на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин (Сърбия), след като преодоля успешно репешажите в категория до 130 кг класически стил.

В решаващата схватка за достигане до малкия финал Дзабиев се наложи убедително над Артур Саркисян (Чехия) с техническо превъзходство само за 1:33 минути. Така българинът си осигури място в двубоя за бронзовото отличие, където ще се изправи срещу Себастиан Вархолм (Полша).

Другият български представител, който достигна до репешажите - Андрей Атанасов, отпадна от турнира. В баража в категория до 86 кг той загуби с 0:6 от Патрик Гордан (Румъния).

По-рано днес участие в надпреварата започнаха още петима български състезатели – Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Мартин Шишеков (82 кг) и Калоян Иванов (97 кг). Всички те отстъпиха в първите си схватки и ще чакат възможност да продължат участието си чрез репешажите на шампионата в Зренянин.

#Европейско първенство по борба до 23 г. #Алан Дзабиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ