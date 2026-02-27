Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив

Сериозно затруднено е движението в пловдивския участък на АМ "Тракия" в посока към Бургас. Образувала се е е голяма колона от чакащи автомобили заради катастрофа в района на 122-ри километър.

Според предварителната информация, са се сблъскали микробус и лека кола. Единият шофьор е пострадал и е транспортиран в болница.

На място има служители на "Пътна полиция", които взимат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили, които се намират в двете ленти и затова движението изцяло е спряно. В района на 119-и км втори полицейски екип отбива трафика в посока Пловдив.