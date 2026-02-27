БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 3 март Паметникът на свободата на Шипка ще е с вход свободен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният парк-музей ще остане отворен до 19.00 часа, но ако има хора - до 20.00 часа

живо тържествата връх шипка случай националния празник
Снимка: БТА
На 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде с вход свободен и с удължено работно време. Всички, които желаят да разгледат постоянната експозиция, ще могат да го направят веднага след края на официалната церемония по повод Националния празник, която се очаква да приключи около 12:30 часа.

В празничния ден монументът ще е с удължено работно време и ще остане отворен за посетители до 19:00 часа, като в случай, че и в този час има струпване на хора, Паметникът на свободата ще остане отворен до 20:00 часа.

Официалната церемония по отбелязване на 148 години от Освобождението на България ще се състои на площадката непосредствено под Паметника на свободата, след което пред монумента ще бъдат поднесени венци и цветя. В културната програма ще участват ансамбъл „Българе“, трио „Тримата български тенори“ и фолклорен ансамбъл „Детелини“, които ще разиграят тематичен спектакъл на различни локации на върха.

По повод Националния празник още от вечерта на 2 март ще бъде въведена временна организация на движението с ограничаване на транзитния трафик през прохода Шипка.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък, като празничните прояви ще започнат от 2 март с тържествена заря-проверка на централния площад „Севтополис“.

