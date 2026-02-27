Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават следващата седмица

Разговорите между Съединените щати и Иран ще продължат следващия понеделник, съобщи иранският външен министър Абас Арагчи. Той отбеляза, че е постигнат напредък в третия кръг от преговори, който се проведе вчера в Женева. Разговорите се водят на фона на най-голямото струпване на американски сили в Близкия изток от войната в Ирак през 2003 година.

Засега военното напрежение между Съединените щати и Иран остава на пауза. По думите на иранския външен министър Абас Арагчи вчерашните разговори в Женева са били "най-добрите досега", но призова Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Постигнахме много добър напредък. Подходихме много сериозно към детайлите на споразумението, както в ядрената област, така и в областта на санкциите."

Как би изглеждала бъдеща сделка за ядрената програма на Иран, обаче, остава неясно. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че трите основни ядрени съоръжения на Иран са унищожени при ударите през лятото миналата година. Иран, обаче, не допуска екипи на Международната атомна агенция да огледат разрушенията.

Не е ясно, какво ще се случи с обогатения вече уран, ако има споразумение. Предполага се, че Иран има около 400 килограма обогатен до 60 процента уран. Количеството е достатъчно да бъдат направени пет-шест бомби с мощност, която да причини поражения като тези в Нагасаки през 1945-та година.

По данни на Международната атомна агенция Иран има и около 8 хиляди килограма уран, обогатен до 20 процента.

Появиха се твърдения, че Иран би се съгласил обогатеният уран да бъде прехвърлен в друга страна, евентуално в Русия или в Съединените щати.

В замяна на ядрените отстъпки Техеран настоява за облекчаване на санкциите. Посредник в разговорите е Оман.

Бадър Албусайди, външен министър на Оман: "Приключихме деня след значителен напредък в преговорите между Съединените щати и Иран. Ще ги възобновим скоро след консултации в съответните столици. Дискусиите на техническо ниво ще се проведат следващата седмица във Виена.“

В разговорите тогава ще се включат и експерти от Международната агенция за атомна енергия, която е със седалище във Виена.

Американският държавен секретар Марко Рубио настоя да бъде обсъдена и иранската програма за балистични ракети, някои от които имат обхват 2 хиляди километра. Техеран обаче отказва да обсъжда теми освен ядрената програма