Загуба за лейбъристите на частичните избори в един от основните им бастиони

Лейбъристите във Великобритания претърпяха поражение на частичните избори.

Те загубиха избирателния район Гортън и Дентън в Голям Манчестър - един от основните им бастиони, в който печелеха повече от век. Победител там е Зелената партия, антиимгрантската партия на Найджъл Фараж се класира втора, а лейбъристите са трети. Това е първият път, в който Зелената партия печели частични парламентарни избори, както и изобщо избори в Северна Англия. През май ще се проведат местни избори, както прогнозите са, че лейбъристите ще загубят.