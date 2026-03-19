Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната

Със заявка за демонтиране на олигархичния модел, силен икономически растеж, избор на нов легитимен главен прокурор, реформа на прокуратурата и осветляване на собствеността на медиите Румен Радев представи приоритетите на коалицията "Прогресивна България".

За скъсване на връзките между олигархия, корупция, власт и пренасочени парични потоци. От "Прогресивна България" дадоха заявка за активно участие във властта.



Румен Радев – ПП "Прогресивна България": "Без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще бъдат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Второ, без силна икономика никой сектор не може да се развива, това е ясно."

Лидерът на "Прогресивна България" се обяви за работеща прокуратура и легитимен главен прокурор, за да има просперитет.

Румен Радев – ПП "Прогресивна България": "Затова е критично важно да има ефективна, оперативна и независима прокуратура. Наша първостепенна задача е да работим така, че в следващото Народно събрание да има мнозинство от 2/3, да сменим ВСС и да се избере нов легитимен главен прокурор."

Инструменти с изкуствен интелект пък ще борят корупцията при обществените поръчки.

Иван Василев - ПП "Прогресивна България": "СИГМА IA, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да може да се търсят различни проблеми в тях и съответно да бъдат отстранявани. СИГМА IA ще търси не само проблеми с ОП, но и с всички други разходи, които правят институциите, така че да минимизираме възможностите за корупция и източване на обществен ресурс."

Радев отговори и на коментарите, защо в листите има толкова много спортисти:

"Каква морална сила, каква отдаденост за името и каузата България. Трябва да имаш, за да стигнеш до техния успех. Аз се радвам, че имаме достойни хора в нашите редици."

От коалицията дадоха заявка за строг финансов контрол на публичните средства, ревизии и конфискации. Радев направи заявка за независимост на медиите и прозрачно финансиране на обществените медии. От формацията обещават икономически подем, повишаване на доходите, добро образование и качествена болнична помощ.

Вижте прякото включване на Виктор Борисов