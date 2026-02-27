Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток

Високите сметки за електроенергия не подминаха и бизнеса в Русе. Пореден сигнал за сериозно завишени разходи предизвика недоволство. Собственик на хотел твърди, че е получил сметка за ток в размер на 7 хиляди лева, въпреки че обектът не работи и не приема гости. Подаден ли е сигнал до електроразпределителното дружество, какво са им отговорили и как хотелиери и ресторантьори обмислят да се справят с тази ситуация?

Собственичката на хотела и председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, Мая Русанова подчерта, че в хотела в момента не се извършва ремонт и не може да се достигне такава сума.

„Това, което най-много ни изненада, беше януарската сметка. Всъщност ние сме затворени от месец октомври. Единствено си позволихме по банкетите да отворим нашия ресторант, в рамките на не повече от 10 дни. Интересното е, че завишаване на борсовите цени по това, което получаваме като документи във фактурите, няма драстично увеличаване. Но консумацията на ток остава същата. Както виждате, ние не работим. Съвсем скоро успяхме да пуснем и ледосветлението, тъй като това, което правихме, са други строителни дейности по проект.“

Тя посдочи, че са сезирали компетентните органи и са поискали проверка. Тя е дистанционна и трае от 1 до 3 месеца.

От своя страна дружеството "Енерго про"обясни:

„До настоящия момент са постъпили общо 1900 сигнала, свързани със завишени сметки за електроенергия. Относно бизнес клиентите е важно да се отбележи, че сметките за януари при някои от тях, са по-високи не само заради повишеното потребление, но и поради увеличението на цената на електроенергията на Българската независима енергия на борсата. Дружеството разглежда индивидуално всяка жалба и извършва проверка по всеки конкретен случай. По 100 от сигналите тези проверки вече са приключили. Ако се установят технически проблеми, сумите на клиентите ще бъдат коригирани и приспаднати от следващите фактури.“

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.