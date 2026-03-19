Представиха първия том на сборник за историята и културата на Западните покрайнини

Първият том на сборника „Западните български покрайнини - история и перспективи" беше представен днес в София от Института за исторически изследвания при БАН, Научния институт „Западни покрайнини" и Регионалния исторически музей - София.
Книгата съдържа многообразни теми - предимно исторически, но и етноложки, етнодемографски, картографски, литературни и юридически проучвания, представени от 24 учени, преподаватели и общественици от страната, както и от Сърбия. Изследванията обхващат периода от Средновековието до съвремието. Сборникът е съвместно издание на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и Научния институт „Западни покрайнини“.
доц. д-р Надя Филипова, директор на Института за исторически изследвания към БАН: "Представеното днес научно проучване поставя началото на изпълнението на дългосрочна задача за системна изследователска ангажираност с проблемите на българското културно-историческо наследство, демографското, социалното, духовното развитие на районите, които се обитават от началото на 20 век от компактно българско население."
Йордан Първанов, ген. директор „Европейски въпроси“, МВнР: "Темата е ключова за България и това, което искам да подчертая има пряко отношение към изпълнението на копенхагенските критерии, които са част от общата картина за условност на всяка една страна кандидат."