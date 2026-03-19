Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Представиха първия том на сборник за историята и културата на Западните покрайнини

Първият том на сборника „Западните български покрайнини - история и перспективи" беше представен днес в София от Института за исторически изследвания при БАН, Научния институт „Западни покрайнини" и Регионалния исторически музей - София.

Книгата съдържа многообразни теми - предимно исторически, но и етноложки, етнодемографски, картографски, литературни и юридически проучвания, представени от 24 учени, преподаватели и общественици от страната, както и от Сърбия. Изследванията обхващат периода от Средновековието до съвремието. Сборникът е съвместно издание на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и Научния институт „Западни покрайнини“.

доц. д-р Надя Филипова, директор на Института за исторически изследвания към БАН: "Представеното днес научно проучване поставя началото на изпълнението на дългосрочна задача за системна изследователска ангажираност с проблемите на българското културно-историческо наследство, демографското, социалното, духовното развитие на районите, които се обитават от началото на 20 век от компактно българско население."

Йордан Първанов, ген. директор „Европейски въпроси“, МВнР: "Темата е ключова за България и това, което искам да подчертая има пряко отношение към изпълнението на копенхагенските критерии, които са част от общата картина за условност на всяка една страна кандидат."

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
2
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
3
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
4
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
5
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
6
Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Наука и технологии

Учени откриха градивни елементи на живота в проби от астероида Рюгу
Учени откриха градивни елементи на живота в проби от астероида Рюгу
Учени от ЦЕРН с нов пробив: Открита е рядка тежка частица Учени от ЦЕРН с нов пробив: Открита е рядка тежка частица
Чете се за: 03:00 мин.
Представиха първия прототип на квантова батерия в Австралия Представиха първия прототип на квантова батерия в Австралия
Чете се за: 01:37 мин.
Вселените от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ са изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка Вселените от „Песен за огън и лед“ и „Властелинът на пръстените“ са изненадващо правдоподобни от климатична гледна точка
Чете се за: 04:17 мин.
Астрономи засекоха вероятен сблъсък между две планети на 11 000 светлинни години от Земята Астрономи засекоха вероятен сблъсък между две планети на 11 000 светлинни години от Земята
17564
Чете се за: 04:35 мин.
Прототип на Терминатор: Стартъп в САЩ създаде хуманоиден робот за военни цели Прототип на Терминатор: Стартъп в САЩ създаде хуманоиден робот за военни цели
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Без дебати: По-строги наказания за сексуални посегателства над деца
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
