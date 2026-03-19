Представиха първия том на сборник за историята и културата на Западните покрайнини

Първият том на сборника „Западните български покрайнини - история и перспективи" беше представен днес в София от Института за исторически изследвания при БАН, Научния институт „Западни покрайнини" и Регионалния исторически музей - София.

Книгата съдържа многообразни теми - предимно исторически, но и етноложки, етнодемографски, картографски, литературни и юридически проучвания, представени от 24 учени, преподаватели и общественици от страната, както и от Сърбия. Изследванията обхващат периода от Средновековието до съвремието. Сборникът е съвместно издание на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и Научния институт „Западни покрайнини“.