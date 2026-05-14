Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в космоса

Китай е започнал първия в света космически експеримент с т.нар. човешки изкуствени ембриони, като пробите вече се намират на борда на китайската космическа станция „Тянгун" и изследването протича нормално, предаде Синхуа.

Експериментът е доставен до орбита с товарния кораб „Тянчжоу-10“ и е поставен в орбиталния лабораторен модул от екипажа на станцията, съобщават от Центъра за технологии и инженерство към Китайската академия на науките.

Според ръководителя на проекта системата за култивиране работи автоматично и подменя хранителната среда ежедневно. По думите му целта е да се изследва влиянието на микрогравитацията върху ранното човешко развитие и потенциалните рискове при дългосрочно пребиваване в космоса.

Според учените т.нар. изкуствени ембриони са структури, създадени от стволови клетки, които имитират ранни етапи на развитие, но не могат да се развият в жизнеспособен организъм.

Паралелно с космическия експеримент идентични проби се изследват и в лаборатории на Земята. След петдневен престой в орбита космическите проби ще бъдат замразени и върнати обратно на нашата планета за сравнителен анализ, пише още Синхуа.

