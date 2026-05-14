40 години от първата сърдечна трансплантация в България

Поглед към едно историческо постижение за българската медицина. Преди 40 години екипът на проферсор Алескандър Чирков прави първата транслантация на сърце у нас и в Югоизточна Европа. Шанс за пълноценен живот тогава получава дете от Кърджали. А сестрата, която се е грижела за него тогава, е станала лекар и повече от 20 години проследява сърдечно трансплантираните българи.

Незабравка Чилингирова е медицинска сестра в реанимацията на болница "Света Екатерина". Избрана е да се грижи за първия пациент с трансплантирано сърце в България и Югоизточна Европа в нощта след операцията на 14 май 1986 година.

Доц. Незабравка Чилингирова, кардиолог, УМБАЛ "Света Екатерина": "Когато започна да се събужда просто не можех да повярвам, защото си представях какво се е случило в операционната. Вълнението вътре е било още по-голямо, защото когато сложиш новото сърце и то като се затоли и тръгне спонтанно, това е чудото на живота".

Много чужденци идват у нас да видят чудото, направено от екипа на професор Александър Чирков.

Проф Димитър Петков, директор на УМБАЛ "Света Екатерина": "Толкова ме впечатли. Аз още тогава си казах ако имам възможност, аз бих специализирал сърдечна хирургия и така и стана. 2007 година беше моята първа трансплантация. Няма да я забравя, защото бях тук денонощно да обгрижвам пациента."

А сестра Чилингирова става лекар и от 2003 година проследява трансплантираните пациенти. В момента те са около 20.

Доц Незабравка Чилингирова, кардиолог, УМБАЛ "Света Екатерина": "Надявам се трансплантациите да станат държавна политика, защото ако това не се случи всичко с гол ентусиазъм, не става".

Проф Димитър Петков, директор на УМБАЛ "Света Екатерина": "В последните години се наблюдава повече да се имплантират изкуствени сърца, отколкото да се правят трансплантации поради факта, че са малко донорите."

40 години след първата трансплантация само няколко български лекари са обучени да присаждат сърце.