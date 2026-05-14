Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция

Разширено изследване на древни зъби дава нови улики за Homo erectus и възможните му генетични връзки с други ранни човешки популации, предаде Associated Press.

Учени са анализирали белтъци от зъбен емайл на шест индивида – петима мъже и една жена – на възраст около 400 000 години, открити на различни места в Китай. Тъй като ДНК рядко се запазва толкова дълго, изследователите са използвали протеинов анализ, за да реконструират еволюционните връзки.

В пробите са открити две ключови мутации в емайлов белтък. Едната не е наблюдавана досега и може да представлява уникален генетичен „подпис“ на източноазиатските популации на Homo erectus.

Втората вариация се среща и при малка част от съвременните хора, както и при изчезналите Денисови хора. Това подсказва възможни древни кръстосвания между различни човешки линии или наследяване на генетични варианти чрез по-сложен еволюционен път.

Според учените резултатите могат да означават, че Homo erectus е допринесъл за генетичното наследство на по-късни човешки групи, включително чрез посредничеството на денисовците. Връзките между отделните клонове на човешката еволюция обаче остават неясни заради ограничените данни от фосилния материал.

Експертите подчертават, че за по-ясна картина са нужни нови находки и по-добре запазени образци, които да позволят по-детайлни генетични анализи и да уточнят мястото на Homo erectus в човешкото родословие.

#протеинов анализ #генетични връзки #Homo erectus #древни зъби #ДНК

